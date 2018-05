Afin de prouver que l’acquis l’emporte sur l’inné dans le développement de la personnalité, un couple de scientifiques élève ses trois enfants, dont deux sont adoptés, en allant à l’opposé de leur hérédité respective. Ce n’est évidemment qu’une question de temps avant que la marmaille se révolte. Campée à l’hiver 1989 (et filmée au Québec), cette fable familiale évolue dans un univers décalé, le film multipliant les apartés excentriques. À cet égard, on sent tour à tour les influences du John Irving de Hotel New Hampshire et du Wes Anderson de La famille Tenenbaum. Si ce ton de « fantaisie réaliste » est bien maintenu, le récit ne convainc en revanche que par intermittence. Plombé par un rythme capricieux, le scénario pointe vers une apothéose dramatique qui ne vient jamais vraiment. La distribution, tout spécialement Toni Collette, s’avère fort bonne, et la réalisation d’Emanuel Hoss-Desmarais, pleine d’inventivité.



Notre critique complète



​Horaire en salles

Birthmarked, les trois petits cobayes (V.O. s.-t.f. de Birthmarked) ★★★ Comédie fantaisiste d’Emanuel Hoss-Desmarais. Avec Toni Collette, Matthew Goode, Fionnula Flanagan, Michael Smiley, Suzanne Clément, Andreas Apergis. Québec, Irlande, 2017, 90 minutes.