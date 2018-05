Jamais elle n’élève la voix et personne ne l’a vue dans aucune grande manifestation féministe. Pourtant, de nombreuses personnes s’accordent pour dire que Ruth Bader Ginsburg a changé le visage (conservateur et misogyne) des États-Unis, et ce, bien avant son entrée comme juge à la Cour suprême. Cette femme d’exception, haute comme trois pommes mais d’une grandeur intellectuelle stupéfiante, fille d’immigrants née à Brooklyn, continue, à 85 ans, de façonner le paysage judiciaire de son pays, bien sûr contre vents et marées. Ses admiratrices sont d’une grande dévotion, à commencer par les cinéastes Julie Cohen et Betsy West, conviant amies d’enfance, camarades de classe, membres de sa famille à témoigner de sa détermination à transformer la société grâce aux textes de loi. Et elles s’amusent aussi à décrire le phénomène culturel et populaire qu’elle est devenue, rivalisant en popularité auprès des jeunes avec Bernie Sanders. Pas mal moins tonitruante, tout aussi éloquente et non moins essentielle.



RBG ★★★★ Documentaire de Julie Cohen et Betsy West. États-Unis, 2018, 97 minutes.