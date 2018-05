«La rivière cachée»: des vies comme une rivière

Certains films sont comme des poèmes. C’est le cas du plus récent de Jean-François Lesage qui, entre essai et documentaire, utilise une rivière lotie au creux d’une forêt dense, à flanc de montagne, comme une métaphore de l’existence. Elle suit son cours, en apparence immuable, mais changeante néanmoins. Comme les gens qui viennent s’y baigner, s’y confier.

Des hommes et des femmes de tous âges, en couple ou non, ou qui l’ont déjà été mais ne le sont plus, des amis… Chacun son tour, par paire ou en petits groupes, ils se posent sur la berge, certains après avoir plongé, s’être laissés flotter, s’être laissé porter…

« La rivière, elle est toujours là. Elle est toujours pareille. Mais son lit peut changer de place… », relève à un moment une participante, songeuse.

De fait, en ce lieu où le murmure du courant et le bruissement du feuillage se meuvent en silence pour quiconque vient d’abandonner la frénésie du quotidien, l’esprit vagabonde, les langues se délient et la parole, à son tour, coule.

Interludes contemplatifs

Chacun arrive avec son questionnement, sa quête, son bilan. La sérénité absolue est-elle chose possible ? L’amitié suffit-elle pour contrer le mal de vivre ? Et l’amour ? Peut-il être fusionnel sans qu’un des amants s’y perde ? Peut-il survivre aux épreuves ? à ce troisième enfant jamais conçu dont il ne voulait pas, mais elle, si ?

Autant d’enjeux, de préoccupations, qui émergent sans intervention de la part de Jean-François Lesage (Un amour d’été, Grand Prix aux RIDM). Ce dernier intercale, entre ces passages parlés, des interludes contemplatifs, mettant en valeur, toujours dans un esprit poétique et non de carte postale, la nature enchanteresse qui flanque la rivière du titre.

Rivière dont le documentariste explore les sinuosités, attentif autant à ses zones de calme qu’à ses zones de bouillonnement. La progression narrative, car il y en a une, tient à ce que tout cela se déroule en l’espace de vingt-quatre heures.

Le jour décroît, la lune succède au soleil, puis l’aube renaît. Comme un espoir.