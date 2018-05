«Yolanda»: Belle et Bum d’un autre âge

Si la filmographie de Jeannine Gagné (Aube urbaine, Au fil de l’eau) semble clairsemée, quelques fictions et documentaires en 30 ans de carrière, c’est que la cinéaste exerce surtout le métier de productrice ; sa feuille de route est longue et impressionnante, elle qui a collaboré à plusieurs reprises avec Benoît Pilon (Roger Toupin, épicier variété, Nestor et les oubliés, Des nouvelles du Nord).

Après de nombreuses années d’absence, elle revient derrière la caméra, mais le passage du temps n’a rien changé à sa démarche, que l’on pourrait qualifier d’esthétique du vagabondage, ni à ses thèmes de prédilection, dont celui de la solitude, particulièrement celle des personnes âgées ou des âmes en peine. Tout cela se cristallise dans Yolanda, le récit d’une rencontre en apparence improbable, qui pourrait laisser croire à une variation montréalaise et contemporaine d’Harold et Maude.

Cette romance amicale n’en a toutefois jamais l’audace, et encore moins l’humour corrosif. On sent tout de même chez Jeannine Gagné le désir de filmer la ville sous tous ses angles, et pas toujours les plus jolis, captant les gens à la dérobée, attrapant ici et là des bribes de conversations qui tapissent ainsi la bande sonore. Elles viennent ponctuer un récit minimaliste, anecdotique, traversé par quelques figures urbaines esquissées à gros traits, de l’itinérante excentrique à l’agente immobilière affairée, agrémentant ainsi le petit voyage de Solange (Margot Campbell), une veuve vivant à la campagne et n’ayant pas mis les pieds dans la métropole depuis Expo 67.

Ce détail explique en partie sa candeur devant les êtres et les choses, sans cesse émerveillée, rarement intimidée, comme si elle recréait sur le bitume l’ambiance de son village. C’est ainsi qu’elle croise, un peu par hasard, les mêmes gens, et leur fait une confiance aveugle, tout particulièrement Tom (Paul Ahmarani), un homme qui ne respire pas la joie de vivre et qu’elle apprivoise peu à peu, à force de bonté, et de patience devant les rendez-vous ratés. Sa virée en ville, d’abord motivée par un désir de réconciliation avec une amie d’enfance (un enjeu dramatique expédié vite fait), devient prétexte à une émancipation, encore là trop sommaire et brouillonne pour que l’on y adhère.

Ce n’est pas tant l’approche en courtepointe de la cinéaste qui fait ici défaut que la faiblesse des éléments réunis, particulièrement la portion fiction, défendue par des acteurs visiblement coincés dans les oripeaux de personnages schématiques, débitant des dialogues mal troussés et martelés sur un ton souvent téléromanesque. Il y a bien quelques clins d’oeil nostalgiques, entre autres à la musique populaire du temps du vinyle et des 45 tours (justifiant ainsi le titre du film), mais rien pour rendre mémorable cette escapade.