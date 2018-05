Coup de cœur et coup de gueule sur la Croisette

Coup de cœur

Le soleil, enfin retrouvé, venu jeter sa lumière sur les festivaliers épuisés. Le samedi, les brocanteurs des environs exposent leurs trésors au marché près du port et les collectionneurs adorent l’ambiance. Les plages se remplissent et avant le palmarès on a enfin un moment pour retrouver le vieux quartier du Suquet, dans les hauteurs de Cannes, conservé hors du temps, avec ses ruelles et ses habitants qui semblent ignorer le festival et poursuivent leurs conversations dans les petits cafés.



Coup de gueule

Pour le Hollywood Reporter, si influent cinématographiquement aux États-Unis, qui a laissé tomber ce samedi son onglet Cannes, au profit du mariage princier. Ses journalistes sont à mon hôtel et je les ai vu filer plus tôt que d’habitude. La désaffectation américaine, réelle, plombe le festival cette année et un exode de leurs médias est à craindre au profit des grands rendez-vous automnaux, dont Venise et Toronto qui acceptent sans conditions les productions Netflix et sert les positionnements pré Oscar.