La vraie malédiction de don Quichotte

Ce film a bien failli ne jamais parvenir jusqu’à nous. La saga entourant L’homme qui tua Don Quichotte du Britannique Terry Gilliam depuis 27 ans aura constitué à elle seule la plus palpitante des épopées. Dès 2000, après en avoir rêvé durant dix ans, son calamiteux premier tournage avec Johnny Depp, Jean Rochefort et Vanessa Paradis vira au cauchemar halluciné. Toutes les plaies d’Égypte : ouragan, accidents, perte de matériel, hernie discale de Rochefort l’empêchant de remonter à cheval auront plombé le projet. En témoignait en 2003 le désopilant documentaire Lost in la Mancha de Keith Fulton et Louis Pepe, remontant le cours du désastre inouï. Suivirent quatre autres tentatives de Gilliam de s’y remettre en selle, jamais abouties, avec valse des acteurs et des producteurs.

Cette fois, ça s’est fait avec le duo d’acteurs Adam Driver et Jonathan Pryce, mais Gilliam n’avait pas fini d’affronter les moulins à vent. Son premier producteur, Paulo Branco, à bout de prises de bec avec le cinéaste, multiplia les mises en demeure pour empêcher la projection du film à Cannes samedi en clôture de festival, ainsi que pour sa sortie simultanée en salles en France. Il fut débouté dans les deux cas : côté diffusion publique, la justice trancha vendredi, gardant les observateurs en haleine jusqu’au bout. Le cinéaste stressé fit un AVC il y a une dizaine de jours, mais aucun ouragan n’aurait pu faire rater à l’ex-Monty Python sa montée des marches gagnée de si haute lutte. Gilliam est à Cannes, et ravi d’y être.

Mais ces tribulations auront fait croire aux malédictions qui planent et à l’esprit frappeur d’un Cervantes semant les embûches sous les pieds de ceux qui osent adapter son chef-d’oeuvre.

Après tout, Don Quichotte avait été le film inachevé d’Orson Welles en 1992 (mais on put en admirer des épreuves de tournage). Le studio Disney aura abandonné son propre projet en 1942, puis de nouveau en 2002. Le musicien Maurice Ravel, signataire de la bande originale, avait poursuivi l’équipe de l’adaptation de Georg Pabst, bel et bien menée à terme en 1933. La version du Russe Grigori Kozintsev en 1957 ne put jamais sortir aux États-Unis pour cause de guerre froide. L’homme de la Manche d’Arthur Hiller croula sous les dépassements de budget d’une production transformée en comédie musicale en 1972.

Tombé de sa Rossinante

Or, le voici ! Programmé à Cannes pour les médias, au Bazin, une petite salle de rien du tout dans laquelle chacun voulait entrer. On brandissait sa carte de privilégié pour se frayer un chemin avec regard compatissant aux futurs recalés, et sur son siège soupirant : « Enfin ! » Tous avaient envie d’aimer L’homme qui tua Don Quichotte du pauvre Gilliam sous piques des démons et mortels acharnés à sa perte.

Précisons qu’il ne s’agit pas d’une adaptation classique du roman de Cervantes (mais du cinéaste de Brazil, on ne s’y attendait guère). L’histoire est celle d’un réalisateur de pub américain désabusé (Adam Driver). Sur son plateau en Espagne, notre homme découvre un DVD du Don Quichotte qu’il avait tourné dix ans plus tôt en une période idéaliste de sa vie. Retournant dans le petit village de ses premiers pas cinématographiques, il retrouvera ses acteurs d’antan, auxquels ce film n’a rien apporté de bon et qui l’entraîneront dans les plus rocambolesques aventures. Et de s’y élancer aux côtés de son ancien Quichotte, joué par un cordonnier local qui se prend depuis pour le personnage et pourfend l’air de son épée.

Adam Driver, au profil trop moderne pour chevaucher les époques, ne ménage pourtant pas sa peine et passe avec ferveur de son rôle d’écervelé contemporain à celui d’un Sancho Panza perdu dans La Mancha. Jonathan Pryce est parfait en chevalier à la Triste Figure, portant la dignité dérisoire du héros à armure en traversée du temps sur sa Rossinante. De grands moments de cinéma dans un château espagnol en ruine sur effets sons et lumières rappellent en fin de parcours à quel point Gilliam sait jouer du cadre pour y faire entrer l’onirisme et la démesure médiévale, mais avant d’en arriver là, que de gags mal emboîtés…

Le cinéaste a voulu tout mettre : des références au terrorisme islamique et même à Trump, des Russes trop vite enrichis, un gitan mystérieux, des histoires de maris trompés et de réalisateur disparu de son plateau, des chutes et des plongées sur une atmosphère survoltée, des rêves catapultés, une blonde hystérique, une dulcinée qui a mal tourné. Voici les temps d’action en chevauchée sur un rêve échevelé, suralimenté, souvent sans queue ni tête, avec effets comiques de premier niveau qui tombent à plat comme les héros de leurs montures.

On voudrait suivre Gilliam à travers ses paysages envoûtés et ses villages hors du temps, mais l’émotion ne trouve guère de prise où s’accrocher hors des ailes des moulins (parfois des éoliennes) et des doigts des géants. Hors aussi du fantasme de ce Don Quichotte qui s’entête à percevoir le monde comme une terre de chevalerie, émouvant à toutes époques sur fond d’idéaux broyés.

Il est vrai que les attentes devenaient démesurées pour les cinéphiles ayant suivi au long des ans les péripéties de l’accouchement d’un oeil sidéré. Terry Gilliam pouvait-il vraiment triompher de sa quête ? On se le demande soudain, la mine attristée. La vraie malédiction de Don Quichotte consista in extremis à lui faire rater son coup…