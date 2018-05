L’Angleterre sous Thatcher. Croyant se rendre à une fête privée, Enn (Alex Sharp, crédible), aspirant artiste, a le coup de foudre pour Zan (Elle Fanning, irrésistible), extraterrestre n’ayant d’humain que l’apparence. Tandis que Zan refuse de rentrer dans le rang cosmique, Enn affirme ses velléités créatrices. Des parcours de résistance parallèles qui s’unissent pour former la base d’une histoire d’amour délicieusement excentrique. En toile de fond : une scène punk dominée par une sorte de papesse nihiliste (Nicole Kidman, déjantée). HtTtGaP s’inscrit dans la continuité des premiers films de John Cameron Mitchell, Hedwig and the Angry Inch et Shortbus, tant par son esprit anticonformiste que par ses préoccupations, tel l’appel de la marge conjugué au besoin d’appartenance. Hélas, on sent parfois le remplissage dans le scénario. Le rythme est en outre inégal. Il n’empêche que, dans le genre comédie romantique, on a vu plus convenu.



Notre critique complète



Horaire en salles

How to Talk to Girls at Parties ★★★ Comédie fantaisiste de John Cameron Mitchell. Avec Alex Sharp, Elle Fanning, Ruth Wilson, Nicole Kidman. Grande-Bretagne, 2017, 102 minutes.