Imaginez quatre grandes vedettes formant un club de lecture pour y dévorer Jane Austen ou Marguerite Yourcenar. La chose est en partie réalité dans Book Club, mais le beau quatuor de stars jette son dévolu sur Fifty Shades of Grey. Pour elles commence une nouvelle étape de leur vie, plus folichonne, mais la trajectoire de ces femmes d’âge mûr ne surprendra pas les habitués du cinéma de la regrettée Nancy Meyers (It’s Complicated, The Holiday) à qui Bill Holderman rend un hommage appuyé avec cette enfilade d’intérieurs chics. Cette comédie constitue surtout un prétexte pour mettre en valeur des actrices dont chacune porte un pan important du cinéma américain, à commencer par l’impériale Jane Fonda aux côtés de la toujours débonnaire Diane Keaton. La prochaine fois, elles devraient tout de même prendre un soin plus méticuleux à choisir leurs lectures.



Book Club (v.f. : Club de lecture) ★★ 1/2 Comédie de Bill Holderman. Avec Diane Keaton, Candice Bergen, Jane Fonda, Mary Steenburgen. États-Unis, 2018, 103 minutes.