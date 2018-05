Le plus irrévérencieux des superhéros n’a rien perdu de sa verve ni de son mordant. Cette fois, Deadpool vient en aide à un adolescent doté de superpouvoirs qui risque de mal tourner pour avoir été torturé. Il est une gravité sous-jacente dans les thèmes du film, qui accède, c’est une belle surprise, à une maturité inattendue. Cela, sans changer l’ADN de l’impertinent Deadpool, qui fait fi de la rectitude politique, en apparence, pour mieux célébrer la diversité, dans les faits. Oui, il brise encore le 4e mur en se moquant, ici d’un cliché, là d’un retournement paresseux, ce qui désamorce tout reproche et rend l’ensemble irrésistible. Les références satiriques à Marvel et à DC abondent, les clins d’oeil cinématographiques désopilants aussi, et plusieurs vedettes font des apparitions cocasses. Enfin, imparti d’un meilleur budget, Deadpool 2 a davantage d’ampleur, visuellement, sans que les enjeux plus intimes perdent au change.



Notre critique complète



Horaire en salles

Deadpool 2 (V.O. et V.F.) ★★★★ Aventures de David Leitch. Avec Ryan Reynolds, Julian Dennison, Morena Baccarin, Josh Brolin, Zazie Beetz, Leslie Uggams, Karan Soni, Brianna Hildebrand. États-Unis, 2018, 119 minutes.