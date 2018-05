«Désobéissance»: les âmes nues

Le drame Désobéissance s’ouvre sur le sermon plein de ferveur d’un rabbin qui parle de la création des « anges », des « bêtes » et des « humains », ces derniers étant dépositaires du meilleur des premiers et du pire des secondes. Surtout, rappelle-t-il, hommes et femmes possèdent un libre arbitre, une capacité de choisir. Des paroles qui ont à peine fini de franchir les lèvres du vieil homme lorsqu’il s’effondre. Le récit subséquent illustrera justement ce concept dans toute sa déchirante acuité tandis que s’affronteront amours interdites et dogmes religieux.

Passé ce prologue campé dans une communauté juive orthodoxe de Londres, Désobéissance (V.O., s.-t.f. de Disobedience) se transporte, en contraste, dans un loft industrialo-branché de New York. Il s’agit de l’atelier de Ronit, photographe en pleine séance avec un homme âgé on ne peut plus différent de celui que l’on vient de voir s’éteindre, tatoué des orteils au menton qu’il est.

Lorsqu’une assistante les interrompt d’un air grave, Ronit comprend d’instinct : son père est mort.

Approche allusive

Le réalisateur chilien Sebastián Lelio met en scène cette entrée en matière avec une subtilité admirable, trouvant des parallèles inattendus, voire des échos entre les mondes sacrés et profanes qu’il évoque sobrement.

Ainsi filme-t-il Ronit, artiste trônant derrière son objectif, de la même manière que le père de celle-ci un instant plus tôt, rabbin en chaire. Lui, en son temple, tente d’inspirer les siens jusqu’à son dernier souffle. Elle, dans son studio, trouve de la beauté dans un corps marqué et ridé, sacralisé autrement.

La mise en scène, très maîtrisée, est dénuée d’ostentation — ce qui aurait rompu la complète intimité qu’instaure Lelio. Tout du long, le réalisateur maintient son approche allusive alors que Ronit regagne cette communauté honnie qui la considérait comme morte pour avoir osé partir des années auparavant.

Même Dovid, son cousin et le successeur de son père, paraît surpris lorsqu’elle frappe à sa porte au lendemain du décès. Esti, l’épouse de Dovid, ne semble pour sa part pas tant étonnée que troublée. C’est qu’autrefois, Ronit et elle ont été amantes.

Émouvante émancipation

Que l’on se rassure, ce triangle amoureux remarquablement interprété et empreint de mélancolie ne sombre jamais dans le pathos. Au contraire, sous la gouverne assurée et sensible de Lelio, c’est à une émouvante histoire d’émancipation que l’on assiste.

Émancipation, en l’occurrence, multiple, en cela que chaque personnage vivra la sienne. Le prix ? Mettre son âme à nu : Ronit, d’abord, en revisitant ses actions passées à la lumière des conséquences présentes, Esti, ensuite, en remettant en cause les compromis auxquels elle a consenti, mais aussi Dovid, contraint à une introspection devant l’évidence du déni sur lequel il a bâti une partie de son identité.

À cet égard, le cinéaste et scénariste, qui adapte ici le roman de Naomi Alderman en l’épurant jusqu’à l’os, ne cherche pas à désigner un méchant. Au contraire, il médite sur la notion de libre arbitre livrée par le défunt en guise de testament.

Il en résulte le constat voulant que les décisions les plus importantes — se respecter soi-même face au jugement d’autrui, vivre en harmonie avec qui l’on est vraiment, ou encore laisser aller en paix qui l’on aime — soient aussi les plus difficiles, les plus douloureuses.

De l’humanisme

Avec Désobéissance, Sebastián Lelio signe son premier long métrage en langue anglaise, mais il s’agit néanmoins d’une oeuvre de la continuité. En effet, l’auteur réitère ici sa passion pour les personnages féminins marginalisés après les merveilleux Gloria, où une sexagénaire réapprend à aimer et à s’aimer, et Une femme fantastique (Oscar du meilleur film en langue étrangère), sur les tribulations d’une aspirante chanteuse transgenre.

Une marginalité, pour le compte, dont Lelio démontre à quel point elle est superficielle, injuste et sans raison d’être car tributaire d’idées reçues et de diktats (sociaux, religieux).

En cela, les préoccupations humanistes du cinéaste n’ont sans doute jamais été aussi apparentes que dans ce Désobéissance.

Un acte qui constitue parfois le meilleur des choix.