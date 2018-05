Coup de cœur et coup de gueule sur la Croisette

Coup de cœur

Pour le formidable acteur Marcello Fonte, qui interprète un toiletteur pour chiens, pris dans la tourmente quand une brute l’entraîne au crime à travers l’excellent Dogman de l’Italien Matteo Garrone. Il fait passer son personnage d’innocent par toutes les teintes du prisme, de la douceur à la colère vengeresse, avec une intériorité bouleversante et mériterait le prix d’interprétation masculine. En passant, on accorderait bien pour le même film la Palm Dog, remise en fin de festival par la critique internationale, à un certain pitbull féroce aux dents pointues que le doux vent du séchoir transforme en gentil toutou. Ou au chien du personnage qui le suit partout et mange dans la même assiette que lui.



Coup de gueule

Comme une odeur de fin de festival, perceptible au Palais comme sur La Croisette, qui rend tristounet. Le marché du film a fermé ses portes, certains festivaliers, venus ici une semaine, roulent avec leurs valises vers d’autres cieux. Les files d’attente s’amincissent et les commerçants râlent qu’ils ne font pas leurs frais cette année. Samedi, ce sera le palmarès, déjà.