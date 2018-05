Deanna (Melissa McCarthy, drôle et tendre), quadragénaire fraîchement divorcée, s’inscrit à la même université que sa fille (Mollie Gordon) afin de terminer ses études en archéologie. La panique s’installe lorsque son ex (Matt Walsh), sur le point de se remarier, menace de lui couper les vivres. Comédie gentille et conventionnelle sur l’empowerment au féminin écrite par McCarthy et son mari Ben Falcone (Tammy, The Boss), La reine de la fête ressasse tous les clichés du film de campus avec une pléthore de godiches et de pimbêches. Bonne fête des Mères quand même.



La reine de la fête (V.F. de Life of the Party) ★★ 1/2 Comédie de Ben Falcone. Avec Melissa McCarthy, Mollie Gordon, Gillian Jacobs, Adria Arjona, Sarah Baker, Heidi Gardner et Matt Walsh. États-Unis, 2018, 105 minutes.