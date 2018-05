Pas étonnant qu’il soit devenu une star : Omar Sy irradie à chacune de ses présences à l’écran, et son sourire étincelant attire tous les regards. C’est sans doute pourquoi on a bien du mal à l’imaginer en petit bandit de grand chemin devenu médecin altruiste, mais parfois retors. Très librement adapté d’une célèbre pièce de Jules Romains où l’acteur Louis Jouvet a souvent triomphé, Knock a été réalisé par Lorraine Levy (La première fois que j’ai eu 20 ans), qui signe un film plus gentil que grinçant, oblitérant volontairement certains enjeux, dont ceux à caractère racial, une jolie aberration dans un village vieille-France-béret-baguette des années 1950. Cela en fait un film que l’on dirait peuplé de licornes, du cinéma de papa réconfortant, surtout grâce à la présence d’acteurs chevronnés qui semblent en colonie de vacances. Et pas du tout malheureux d’y être.



Knock ★★ 1/2 Comédie de moeurs de Lorraine Levy. Avec Omar Sy, Ana Girardot, Alex Lutz, Michel Vuillermoz. France-Belgique, 2017, 114 minutes.