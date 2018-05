Coup de cœur et coup de gueule sur la Croisette

Coup de cœur

Avoir Cate Blanchett comme présidente du jury est un vrai bonheur. À cause de son intelligence, de son engagement comme figure de proue du mouvement #MeToo. On ne sait pas si c’est l’an 1 de quelque chose à Cannes au rayon des dames (une seule Palme d’or féminine en 71 ans de festival : Jane Campion pour La leçon de piano, c’est mince), mais les têtes dirigeantes semblent comprendre qu’il faut bouger là-dessus, sous peine de manquer les bateaux de l’avenir. « On peut être belle et intelligente », a dû rappeler l’actrice australienne en conférence de presse…

Coup de gueule

À bas les nouveaux règlements qui empêchent les visionnements de presse matinaux pour les films qui auront leur gala en soirée ! Ça nuit aux quotidiens, surtout les médias étrangers, car les Parisiens ont eu des projections en amont et peuvent ressortir leurs papiers. On va arriver une journée en retard pour bien des films. C’est si exigeant, couvrir Cannes. De grâce, ne nous mettez pas des bâtons dans les roues !