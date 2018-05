Marlo, 40 ans et des poussières, arrive au bout de sa troisième grossesse et du proverbial rouleau. Son salut revêtira les traits d’une « nounou de nuit », Tully, sorte de Mary Poppins hipster. La réalisation de Jason Reitman (Juno) est adéquate, mais dénuée de personnalité. Qu’on ne s’y trompe pas : Tully est d’abord le film de la comédienne Charlize Theron et de la scénariste Diablo Cody : elles sont respectivement le corps et l’âme de ce récit inusité, et brillant, de difficile post-partum. Theron se transforme pour mieux donner vie au personnage, et rarement l’expression a-t-elle mieux convenu. Cody, elle, multiplie les observations franches, brutales, souvent hilarantes, toujours fines, sur la maternité, la féminité, les méandres de la libido post-accouchement, le passage du temps… Des failles de ses personnages, elle extrait leur humanité. À terme, Tully propose une variation inédite, et mémorable, du thème de la renaissance.



Notre critique complète



Horaire en salles

Tully (V.O. et V.F.) ★★★ 1/2 Comédie dramatique de Jason Reitman. Avec Charlize Theron, Mackenzie Davis, Ron Levingston, Mark Duplass. États-Unis, 2018, 95 minutes.