Ce récit d’un champion de rodéo brisé par une chute a l’heur de s’incruster dans la mémoire. Chloé Zhao instaure d’emblée un rapport d’intimité absolue avec le personnage, Randy Blackburn, qui fut modelé sur son interprète, Randy Jandreau (un naturel, une présence). En 2016, à 19 ans, ce dernier fut victime d’un accident qui mit fin à sa carrière — et à son existence telle qu’il la concevait. Il résulte de la rencontre entre la cinéaste et le cowboy un véritable état de grâce cinématographique. Attentive, Zhao capte les élans de spontanéité, les bouts de magie chaque fois qu’ils surviennent. C’est là une vie qui touche, qui émeut. Randy s’en remettra-t-il ? C’est avec une acuité poétique que la cinéaste répond, filmant la splendeur et la plénitude immuables des paysages du Dakota du Sud auxquels elle donne valeur d’augure. À l’instar des chevaux qui s’y ébattent, cela fait partie de Randy. Comme une promesse de sérénité.



Le cowboy (V.F. de The Rider) ★★★★ Drame psychologique de Chloé Zhao. Avec Randy Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Lane Scott. États-Unis, 2017, 105 minutes.