Devant la nouvelle comédie de Dany Boon, beaucoup de spectateurs d’ici vont parfois se sentir comme des Parisiens devant un film québécois : désespérément en quête de sous-titres. Le ch’ti, on le connaît pourtant, grâce à son film à succès, Bienvenue chez les Ch’tis. Il ne s’agit pas vraiment d’une suite, mais d’une nouvelle visite dans cette région du nord de la France, avec en prime un clash des cultures avec la bonne société parisienne. Déguisé en couturier renommé, Valentin (Boon) fait tout pour masquer son passé prolo et son accent méprisé de tous, mais l’arrivée tonitruante de sa famille (alors que tous le croient orphelin !) va bousculer son existence. Comme à son habitude, il mélange sentimentalisme et humour burlesque, faisant l’apologie du terroir, mais évidemment sauvé par les bonnes manières des gens de la capitale. Et même si parfois on a autant de mal à la comprendre que tous les autres, la chanteuse Line Renaud triomphe sans partage dans cette sympathique lutte des classes qui ne réinvente jamais le genre.



La ch’tite famille ★★ 1/2 Comédie de Dany Boon. Avec Dany Boon, Laurence Arné, Line Renaud, Valérie Bonneton, Pierre Richard. France, 2018, 107 minutes.