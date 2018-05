«La Ch’tite famille»: leur cabane dans le Nord

Pour certains, Dany Boon représente l’espoir sans cesse renouvelé de la comédie française, mais selon un seul critère : le box-office. Depuis Bienvenue chez les Ch’tis, succès monstre qu’il n’a d’ailleurs jamais égalé, les films qu’il signe (Supercondriaque, Rien à déclarer) et ceux dans lesquels il tient uniquement la vedette (Un plan parfait, Radin) s’appuient à la fois sur des antihéros aux origines modestes et un affrontement constant entre différents milieux, si possible opposés en tout.

Cette recette est appliquée à la lettre dans La Ch’tite famille, une variation de Bienvenue… puisant dans le même vivier de figures débonnaires, déjantées, à l’accent (volontairement) incompréhensible, étrangères aux rituels hypocrites du parisianisme. Valentin (Boon, usant de tous ses talents comiques) a pourtant tout fait pour masquer ses origines prolos et « nordiques », devenant ainsi un designer aspirant au trône de Philippe Starck, aux côtés de Constance (Laurence Arné), sa conjointe considérée comme accessoire dans son ascension fulgurante.

Tout pourrait s’écrouler lorsque celui qui s’est inventé un passé d’orphelin voit sa famille débarquer lors d’une importante rétrospective de son travail. Sa mère (Line Renaud), son frère (Guy Lecluyse) et sa belle-soeur (Valérie Bonneton) vont semer la pagaille bien malgré eux, et pas seulement à cause de leur accent. Au milieu de ce brouhaha qui ne scelle aucune réconciliation, Valentin perd littéralement la tête, un accident de voiture provoquant à la fois un immense trou de mémoire de 25 ans et le retour inopiné de son langage coloré compris seulement par les siens, du moins ceux terrés dans leur cabane dans le Nord entourée d’un jardin où les légumes bio goûtent surtout la gazoline.

La stratégie humoristique de Dany Boon donne l’impression que les coups de semonce sont également répartis entre les snobinards de la capitale et les provinciaux de la périphérie. Toujours un peu entre ces deux mondes, le cinéaste y injecte ses récriminations, soulignant les effets toxiques de la dictature de la mode (les objets conçus par le couple de designers ressemblent à des instruments de torture) et une bêtise décomplexée brisant tout sur son passage (tâche en partie dévolue à Pierre Richard en père insensible et exécrable).

Or, s’il n’échappe pas à un certain sentimentalisme bon teint, Boon ne fait quand même pas l’apologie d’un retour à la ruralité, son duo de Parisiens BCBG acceptant de côtoyer la plèbe, mais en lui faisant quelque peu la morale sur son mode de vie — ici, disons-le, atteignant un burlesque de dimension stratosphérique. Comptez d’ailleurs sur Boon pour en faire des tonnes, surtout lorsqu’il est sur le mode ch’tis, s’accordant tous les droits puisqu’il est le seul maître à bord.

Alors que cette comédie devait rendre un hommage, sans doute appuyé, à Johnny Hallyday, sa disparition a bousculé le plan de match du cinéaste, et permis de mettre davantage de lumière sur une étonnante Line Renaud, à la fois amusante et sensible, autoritaire et cajoleuse. Au milieu de ces acteurs nettement plus jeunes, elle ne s’en laisse jamais imposer : peu importe la cabane, dans le Nord ou au Canada, la chanteuse fait merveille. Même lorsque l’on ne comprend absolument rien de ce qu’elle raconte.