Un projet québécois à la Maison des scénaristes au Marché de Cannes

Photo: Facebook

Le scénariste cinéaste québécois Richard Lacombe participera aux rencontres auteurs-producteurs de la Maison des scénaristes lors du Marché du film à Cannes en mai prochain. Seul projet canadien retenu, Transport, en commun se retrouve parmi 19 autres, dont 10 issus de la France, 4 de l’Italie et 3 des États-Unis. Depuis sa création en 2012, La Maison des scénaristes a été à l’origine de 72 contrats signés et de cinq longs métrages réalisés. Transport, en commun met en scène un homme et une femme que tout sépare sauf la route qui les mène de leur village à la ville, où ils apprendront à se connaître. Cinéaste du court métrage primé Le goûter de bébé et de la série La dérape sur Illico, Richard Lacombe se mettra aussi à Cannes en quête de coproducteurs étrangers pour ce projet de film.