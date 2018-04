Le film posthume de P.O.L. à Montréal

Photo: Eric Feferberg Agence France-Presse

En janvier dernier mourait dans un accident Paul Otchakovsky-Laurens, éditeur français qui fondait en 1983 à Paris, les éditions P.O.L., désormais propriété du groupe Gallimard. Paul Otchakovsky-Laurens y a notamment publié Marguerite Duras et Georges Perec, avant de découvrir Emmanuel Carrère et Atiq Rahimi. Avant de mourir, Paul Otchakovsky-Laurens a tourné le film Éditeur, dans lequel il explore son rapport avec son métier, depuis ses débuts auprès de Christian Bourgois éditeur. « Pourquoi est-ce que les uns écrivent des livres et les autres les éditent ? », se demande-t-il. Déjà, en 2009, avec son film Sablé-sur-Sarthe, Paul Otchakovsky-Laurens relevait que c’est après avoir été contraint au silence, à la suite d’un abus, que lui est venue cette urgence de faire résonner les mots des autres. Ce film sera présenté pour la première fois en Amérique du Nord ce vendredi, à 14 heures, à la Cinémathèque québécoise, à Montréal.