Réduire Jusqu’à la garde à un sordide drame conjugal serait faire une injure à Xavier Legrand. Certes, pour son premier long métrage de fiction, il tenait à conscientiser le public à la gravité du phénomène de la violence domestique, mais sans sacrifier les impératifs du cinéma. Et ce n’est pas à grand renfort d’effets tonitruants qu’il y parvient, optant pour quelques choix audacieux, dont une entrée en matière volontairement verbeuse et ambiguë, installant par la suite un climat d’angoisse. Il s’exécute sans nécessairement tout dévoiler de la complexité de ses personnages, observant leurs contradictions et leurs secrets, plaçant la caméra au ras du sol s’il le faut, alignant aussi des scènes du quotidien marquées par des silences lourds de sens. En couple meurtri, Léa Drucker et Denis Ménochet frisent la perfection, aidés par le jeune Thomas Gioria, tout aussi remarquable au milieu de cette tornade émotionnelle.



Jusqu’à la garde ★★★★ Drame de Xavier Legrand. Avec Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux. France, 2016, 94 minutes.