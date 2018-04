Avec son budget faramineux, cette troisième réunion des Avengers a les moyens d’être spectaculaire. Elle l’est. Les acteurs sont au diapason et on a encore droit à des répliques savoureuses. Le matériel n’en est pas moins usé, ce film étant le 19e de l’univers cinématographique Marvel en 10 ans. Côté enjeux, on a pas mal fait le tour. Cette fois, le monstre Thanos tente d’acquérir les six Pierres d’infinité qui lui assureront un pouvoir absolu sur l’univers tout entier — Thanos est le control freak suprême. Pour contrecarrer ses plans : Iron Man, Docteur Strange, Thor, Capitaine America, les Gardiens de la galaxie, la Panthère noire… Ils sont plus d’une vingtaine à se partager un bout de l’intrigue dispersée. Pis, le film met tout en place pour une apothéose mais opte in extremis pour l’expectative : un procédé un peu cheap visant à assurer des salles pleines pour le 20e opus. À terme, ce film-ci fait l’effet de ce dessert en trop qui provoque l’indigestion.



Avengers: Infinity War ★★ 1/2 Aventures d’Anthony et Joe Russo. Avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Zoe Saldana, Tom Holland, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Pratt, Pom Klementieff, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Danai Gurira, Letitia Wright, Dave Bautista, Josh Brolin. États-Unis, 2018, 149 minutes.