«Origami»: la ligne brisée

Certains faits divers marquent l’imaginaire de créateurs capables de les transposer dans des univers parallèles. Celui sur lequel s’appuient les scénaristes André Gulluni (Roche, papier, ciseaux) et Claude Lalonde (10 ½) dans Origami a déjà été exploré récemment à la télévision, mais leur proposition évacue plusieurs aspects réalistes pour offrir un concentré de nature fantastique, brouillant les pistes entre le monde extérieur et l’univers mental d’un homme écorché vif.

Ces télescopages narratifs ne pouvaient que plaire au cinéaste Patrick Demers, lui dont la virtuosité et l’audace ont étonné dans Jaloux, un drame en apparence conjugal, mais qui bascule dans l’horreur, provoquée par une présence inquiétante et incongrue. Les sujets d’inquiétude, et les incongruités, sont encore plus nombreux dans Origami, cette fois centrés autour d’un seul personnage dont l’opacité se révèle grandissante au fur et à mesure qu’il avance sur une mince ligne, celle du temps : le sien et celui de son entourage.

On pourrait croire David (François Arnaud) sauvé des eaux, et du trouble, lorsqu’il émerge d’une piscine municipale, entreprenant le chemin de retour à son atelier d’artiste à la manière d’un automate, visiblement absent à lui-même, et peut-être aux autres. Pourtant, quelques signes ne trompent pas sur l’ambiance mystérieuse qui teinte son environnement, à commencer par la présence d’un scientifique japonais (Nobuya Shimamoto), qui n’a rien d’un touriste égaré et semble bien le connaître. Celui-ci, preuves à l’appui, le persuade de sa capacité à triturer le temps et ainsi à revenir en arrière pour réparer les erreurs (fatales) de son passé.

Photo: Bertrand Calmeau

Ces incursions, d’abord fragmentaires, amènent ainsi David à reprendre contact avec sa conjointe Valérie (Alexa-Jeanne Dubé) — avant même leur premier rendez-vous galant — ou encore son père (Normand D’Amour), qu’il croit reclus dans un hôpital psychiatrique. Pour cet amoureux des estampes japonaises encore traumatisé par un voyage à Tokyo ayant très mal tourné, tout semble le ramener à Montréal, et plus précisément dans l’immense stationnement de l’aéroport, filmé dans un style distillant une angoisse qui n’aurait pas déplu au Chris Marker de La jetée.

Le héros de ce chef-d’oeuvre passe aux yeux du reste du monde pour un demeuré, et il en va de même pour David, car qui nous dit que cet artiste peut voyager dans les interstices du temps et ajuster la chronologie de son existence comme s’il s’agissait d’une simple montre ? Peu à peu, le récit s’articule sur deux fronts, illustrant à la fois sa quête frénétique et le désarroi grandissant d’un entourage tentant vainement de contrôler ses pulsions, ses lubies, mais aussi son attitude impassible le rendant parfois semblable à un zombie.

François Arnaud traverse tout le film de manière athlétique, défendant un personnage cadenassé dans ses névroses, débitant le strict minimum en matière de dialogues, mais dont les regards ahuris ou effrayés en disent juste assez long pour ne pas dévoiler toutes les ficelles du film. Celles-ci sont parfois embrouillées dans un certain bla-bla scientifique, mais livrées dans un écrin élégant et énigmatique qui ne masque jamais leur finalité, dont une apologie de la bienveillance. Surtout face à soi-même.

★★★ 1/2 Thriller de Patrick Demers. Avec François Arnaud, Normand D’Amour, Alexa-Jeanne Dubé, Nobuya Shimamoto. Québec, 2017, 99 minutes.