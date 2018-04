Verne Troyer, qui incarnait Mini-Moi dans «Austin Powers», est mort

Los Angeles — Verne Troyer, l’acteur américain qui incarnait Mini-Moi dans la série des Austin Powers, est mort à 49 ans, apparemment d’un suicide, selon une publication sur son compte officiel Instagram.

« C’est avec une grande tristesse et le coeur incroyablement lourd que nous écrivons que Verne est décédé aujourd’hui », lit-on sur le post. « La dépression et le suicide sont des problèmes très graves. On ne sait jamais quelle bataille quelqu’un combat en lui-même. Soyez gentils les uns envers les autres. »