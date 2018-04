Dans un ton plus léger que ses précédents documentaires (La règle d’or, Ceux comme la terre), Nicolas Paquet nous convie à une charmante balade sur la route des casse-croûte saisonniers, du Bas-Saint-Laurent à la Haute-Côte-Nord. Ce faisant, il s’arrête à la cantine Chez Mimi, à Saint-Alexandre-de-Kamouraska, et au casse-croûte Le Connaisseur, à Tadoussac, où l’on rencontre des femmes avenantes, généreuses, travaillantes. Tandis qu’il croque la beauté des paysages pour marquer le passage des saisons, le cinéaste témoigne de la fragilité de ces modestes établissements, qui constituent des lieux de réseautage ou un deuxième chez soi dans certaines communautés, en y dévoilant discrètement la patine du temps. Doucement bercé par la musique de Fred Fortin, Esprit de cantine évoque joliment la nostalgie de l’enfance et la fugacité des vacances, tout en livrant un hommage senti à la fierté et à l’esprit d’indépendance des petits commerçants. En résulte un documentaire chaleureux, lumineux, empreint d’une sobre mélancolie.

Esprit de cantine ★★★ Documentaire de Nicolas Paquet. Canada (Québec), 2017, 77 minutes.