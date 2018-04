Trois nouveaux films dans la compétition à Cannes

Le grand cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan, palmé d’or en 2014 avec Winter Sleep et maintes fois primé, voit son dernier film Le poirier sauvage, tourné là encore en Anatolie, retenu pour la course à la Palme d’or au 71e Festival de Cannes. Deux autres films s’ajoutent à la compétition : Un couteau dans le coeur, thriller du Français Yann Gonzalez (Les rencontres d’après minuit) avec Vanessa Paradis en productrice de films pornos, et Ayka du Russe Sergueï Dvortsevoy, qui avait remporté le prix Un certain regard pour Tulpan en 2008. Les films The Sisters Brothers, western américain de Jacques Audiard, sans doute lancé à l’automne, et First Man du cinéaste Damien Chazelle, auteur de La La Land, ne seront donc pas de la course. Idem pour The House that Jack Built de Lars von Trier, qui sera projeté hors compétition. Le cinéaste suédois, déclaré persona non grata en 2011 pour ses propos sur le nazisme, fera son grand retour à Cannes, sept ans après avoir fait scandale sur la Croisette.