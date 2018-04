Cronenberg recevra un Lion d’or pour sa carrière

Photo: Nathan Denette La Presse canadienne

Rome — La direction de la Mostra de Venise a annoncé jeudi sa décision d’attribuer au réalisateur canadien David Cronenberg un Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière. « Même si Cronenberg est resté confiné au début aux territoires marginaux des films d’horreur […], il a su construire, un film après l’autre, un édifice original et très personnel », a expliqué dans un communiqué Alberto Barbera, directeur de la Mostra de Venise. Âgé de 75 ans, David Cronenberg a réalisé plus d’une cinquantaine de films, dont Dead Zone, La mouche, Crash et A History of Violence. « En évoluant autour de la relation indissociable entre le corps, le sexe et la mort, son univers est peuplé de difformités […] reflétant la peur devant les mutations produites dans le corps par la science et la technologie, la maladie et la décadence physique », a ajouté M. Barbera. « Ce sera vraiment superbe de recevoir le Lion d’or », a déclaré le réalisateur, cité par le communiqué. « J’ai toujours aimé le Lion d’or de Venise. Un lion qui vole sur des ailes en or, c’est l’essence de l’art, non ? C’est l’essence du cinéma. » La 75e Mostra du cinéma de Venise se déroulera du 29 août au 8 septembre.