Après s’être assommée, une fille ordinaire (Amy Schumer) croit correspondre aux critères de beauté imposés par les magazines de mode. Désirant rappeler que la beauté intérieure vaut plus que l’apparence physique, les réalisateurs-scénaristes Abby Kohn et Marc Silverstein (Never Been Kissed, How to Be Single) ont concocté une embarrassante comédie aux rares moments touchants où ils exploitent la générosité de l’humoriste, qui y exhibe sans complexe ce qu’Hollywood condamne, capitons de cellulite et ventre mou. Médusé, le spectateur cherche à comprendre pourquoi une femme enfin sûre d’elle-même ne pense qu’à mettre sa beauté au service de gens superficiels et devient une plaie pour tous.



Moi, belle et jolie (V.F. de I Feel Pretty) ★★ Comédie d’Abby Kohn et Marc Silverstein. Avec Amy Schumer, Michelle Williams, Rory Scovel, Busy Philips, Aidy Bryant et Emily Ratajkowski. États-Unis, 2018, 97 minutes.