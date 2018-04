Stanley Tucci (Big Night, Blind Date) n’avait pas l’intention de tout dire au sujet d’Alberto Giacometti avec Final Portrait. Pourtant, en illustrant ce moment précis vers la fin de sa vie, il en dit beaucoup sur sa personnalité complexe, son processus créatif, ses rivalités artistiques et ses rapports amoureux. Tout cela en l’espace de plusieurs rencontres dans son atelier parisien où le célèbre artiste suisse italien (incarné avec panache par Geoffrey Rush) soumet son ami James Lord (Armie Hammer, lisse jusqu’à la perfection), journaliste new-yorkais, à ses doutes au moment de le peindre sur sa toile. Le modèle devient alors le témoin bien involontaire, et nous avec lui, de ce qui animait ce génie du XXe siècle deux ans avant sa mort en 1966. Une oeuvre intimiste et charmante, à mille lieues des biopics encyclopédiques.



Notre critique complète



Horaire en salles

Final Portrait ★★★ 1/2 Comédie dramatique de Stanley Tucci. Avec Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clémence Poésy, Sylvie Testud. Grande-Bretagne–France, 2017, 90 minutes.