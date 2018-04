Regard sur Juliette (V.F. de Eye on Juliet)

Le cinéma de Kim Nguyen se déploie sur tous les continents, lui qui rêve d’horizons lointains depuis ses débuts (Le marais), et se faufile entre tous les genres, de la science-fiction (Truffe) au drame sentimental (Two Lovers and a Bear). D’ailleurs, après le froid polaire, il s’est réfugié dans la chaleur de l’Afrique du Nord, imaginant la rencontre improbable entre le surveillant d’un pipeline manipulant des araignées robotisées à Detroit et une jeune femme voulant fuir son pays de sable avec son amoureux. Cette vision pas si futuriste de l’amour au temps de tous les écrans comporte sa part d’audaces, mais sans dépasser en puissance Rebelle, encore à ce jour son plus grand film. Malgré une finale précipitée et rassurante, la proposition intrigue par son étrangeté et son parti pris pour le risque de la rencontre vers l’autre, sans filtre technologique.



Eye on Juliet ★★★ Drame sentimental de Kim Nguyen. Avec Joe Cole, Lina El Arabi, Brent Skagford, Mohammed Sakhi. Canada-France-Maroc, 2017, 90 minutes.