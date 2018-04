«Origami»: futur antérieur

David, un restaurateur d’oeuvres d’art, vit depuis peu des expériences bizarres. À un moment, il s’apprête à monter à bord d’un avion sous un soleil de plomb. Le suivant, voilà qu’il s’extrait d’une piscine, tout habillé, et de nuit qui plus est. Aperçu dans un parc à la suite de cet épisode précis, un mystérieux Japonais le relance jusqu’à son atelier. Selon lui, David possède la faculté de voyager dans le temps. Dès lors, le jeune homme est obnubilé par l’idée de changer le cours de l’histoire. De son histoire. Dans Origami, le spectateur plonge à la suite de David dans un passé parcellaire et un futur ambigu.

On le sait, l’origami est l’art de plier le papier pour lui donner diverses formes. Or, pour expliquer le voyage dans le temps, on utilise souvent l’exemple de la feuille sur laquelle on dessine deux points à chaque extrémité. Le moyen le plus court de les réunir ne consiste pas à tracer une droite, mais à plier la feuille afin de faire se toucher les deux points. Dès lors, passé et présent se rejoignent, en théorie. D’où le titre du film, dont l’un des personnages pratique ledit art.

« Pour présenter Origami en festival, je disais aux gens : “Ce film passe par le point de vue subjectif du personnage principal. Ça veut dire que vous allez voir les choses comme il les voit, vous allez comprendre ce qu’il comprend au moment où il le comprend. Et si jamais vous êtes perdus pendant le film, c’est parce que le protagoniste est perdu lui aussi.” Ma mise en scène partait de ce postulat : placer le spectateur dans la peau de David, un personnage troublé qui a vécu quelque chose de difficile », résume Patrick Demers, ancien de La course destination monde et réalisateur du très estimé Jaloux.

Du concept à l’émotion

François Arnaud incarne David, protagoniste qui réserve au spectateur — et à lui-même — maintes surprises. On l’a joint séparément, la vedette des séries Les Borgia et Midnight, Texas tournant à l’étranger.

Photo: Bertrand Calmeau

« J’ai lu le scénario sans savoir à quoi m’attendre. Je l’ai lu comme le spectateur qui verra le film sans a priori. En fait, j’avais vu et aimé le drame Jaloux et je voulais travailler avec Patrick. Je savais qu’il y avait un volet science-fiction, et ça m’a étonné qu’il s’aventure dans cette direction. Mais justement, je me suis rendu compte en cours de lecture qu’il y avait plus. Ça bascule. »

Évidemment, le moins on en sait avant de voir le film, le mieux c’est. « Ce qui est surprenant avec cette histoire, poursuit le comédien, c’est qu’au départ ça s’annonce très conceptuel, pour finalement se révéler très émotionnel. C’était un beau défi d’explorer tous ces niveaux de réalité. Pour les jouer, je devais tâcher d’oublier ce qu’il adviendra plus tard de David et être dans son désarroi du moment. Il perd ses repères, et pour interpréter ça, il fallait que je reste au plus près d’une réaction… primale. Sur papier, ce que David vit peut faire penser tant à Memento qu’à La matrice, mais on est dans une esthétique réaliste de même que dans un minimalisme de jeu. »

Forme plurielle

Minimaliste et réaliste, Origami l’est, certes, mais sa facture est toutefois plurielle. Cela, afin de suggérer des temporalités multiples. Ainsi, au cours du récit, David quitte-t-il le présent et revisite des événements déjà survenus, puis en découvre d’autres qui se produiront peut-être.

Ces trois niveaux de réalité déjà mentionnés par François Arnaud ont permis à Patrick Demers de jouer avec la forme, chacun de ceux-ci bénéficiant d’une approche visuelle distincte : le présent est morne, le passé, ensoleillé et vaporeux comme un souvenir heureux, quant au futur possible, il revêt une allure froide, clinique. Des attributs qui fournissent de précieuses informations quant à l’état de David.

De préciser le cinéaste : « Différentes séquences nécessitaient différents traitements en fonction de ce qu’elles devaient évoquer, et en fonction de leur nature réelle. » Car, on l’aura sans doute compris, les apparences sont trompeuses dans Origami.

C’est pas facile, comme rôle, parce que non seulement on tournait dans le désordre, ce qui est fréquent, mais selon le moment où on se trouve dans le film, le personnage lui-même est différent. François [Arnaud] devait s’y retrouver.

Chercher la perfection

David parviendra-t-il à y voir clair ? Saura-t-il dessiner un point d’origine et un point d’arrivée sur la feuille de son existence ? Pour donner corps et âme à cette quête, Patrick Demers s’estime comblé d’avoir pu compter sur François Arnaud.

« François cherche la perfection. Il est très dur envers lui-même. En même temps, il est très disponible, très sympathique. C’est pas facile, comme rôle, parce que non seulement on tournait dans le désordre, ce qui est fréquent, mais selon le moment où on se trouve dans le film, le personnage lui-même est différent. François devait s’y retrouver. C’est un gars méthodique au point d’en être anxieux. Et c’est fou comme il est bon ! »

Des impressions que François Arnaud confirme plus tard, sans le savoir : « J’ai toujours du mal, rendu à l’étape de la promotion, parce que ça s’est déposé en moi, et je dispose d’un recul que je n’avais pas pendant le tournage. Je me dis alors que je referais tout différemment, en mieux. C’est difficile, mais c’est correct. »

Des doutes qui l’honorent, mais qui n’ont pas lieu d’être. Du reste, pour être exaucé et réviser son jeu, encore faudrait-il que François Arnaud puisse voyager dans le temps.

Dévoilé à Fantasia et présenté entre autres au Festival de cinéma de la ville de Québec, Origami prendra l’affiche le 27 avril.