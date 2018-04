«Comme un caillou dans la botte»: illégaux parmi les riches

On les voit dans les rues des villes d’Italie, vendant des babioles, et aussi souvent des contrefaçons de produits de luxe, aux passants et aux touristes. La plupart sont Sénégalais d’origine et ont gagné l’Europe pour tenter d’y trouver un emploi qui leur permettra de faire vivre leur famille en Afrique. C’est une tradition établie depuis des décennies, mais qui s’effrite dans le nouveau contexte d’afflux de réfugiés et de resserrement économique.

Dans son nouveau documentaire, Comme un caillou dans la botte, Hélène Choquette suit le parcours de ces migrants, souvent contraints à vivre dans l’illégalité, et dont le rêve européen perd de son lustre une fois consommé. On les rencontre d’abord à Florence, où ils abordent assidûment les touristes pour leur vendre leur pacotille, avant de s’enfuir à toutes jambes à la moindre présence policière.

Florence est aussi la ville où trois de ces vendeurs ont été tués au cours des dernières années. En 2011, un militant raciste a ouvert le feu sur deux de ces vendeurs et en a blessé trois autres. Et le 15 mars dernier, un troisième vendeur ambulant provenant du Sénégal a été abattu par balles par un Toscan.

Ces derniers événements soulignent la pertinence du film de Choquette, qui remonte le fil de cette immigration jusqu’à la ville de Dakar, au Sénégal. C’est lorsque la cinéaste a réalisé que les migrants mentaient à leur famille au sujet de leur statut en Europe qu’elle a choisi de se rendre aussi au Sénégal pour enquêter.

« L’idée de départ, c’était de tourner entièrement à Florence », raconte la cinéaste. Mais lorsque les hommes qu’elle a interrogés lui ont dit qu’ils ne voulaient pas que leur famille du Sénégal sache qu’ils étaient vendeurs ambulants, Hélène Choquette a senti le besoin de se rendre à Dakar. Pour découvrir que souvent, les migrants qui retournent au Sénégal prétendent avoir en Europe un statut social élevé et paradent en vêtements de luxe ou en voiture, ce qui entretient, à tort, le mythe de l’Europe comme eldorado.

Au Sénégal, donc, on rencontre des femmes qui ont vu partir leurs enfants, ou leur mari en Europe. Certains sont partis dans des pirogues de fortune et sont morts alors que leur bateau a chaviré. Ils sont des centaines à avoir ainsi perdu la vie en se lançant à l’assaut d’un mirage. D’autres sont finalement revenus sans le sou après avoir été expulsés. Plusieurs ont été encouragés à partir pour subvenir aux besoins de leur famille. Fait inhabituel dans ces petites communautés musulmanes et traditionnelles, une femme a décidé de devenir pêcheur pour pallier l’absence des hommes, qui sont partis à l’étranger. Et on tente désormais de déboulonner le mythe de l’Europe comme voie de la réussite. « Une femme s’emploie à convaincre les gens d’arrêter de penser qu’ils sont des perdants s’ils restent au Sénégal », poursuit Hélène Choquette.

En effet, ces immigrants illégaux regrettent souvent leur terre natale, puisque la vie en Italie n’est pas aussi facile qu’ils le pensaient. Un jeune homme, envoyé en Italie pour remplacer son père, qui y a travaillé durant trente ans dans un hôtel, peinera à se trouver un emploi puisqu’il n’a pas de qualification à part celle de vendeur ambulant. Et puis, au Sénégal, il y a le réseau familial, qu’on ne peut évidemment pas recréer parmi les touristes ou les familles fortunées de Florence. Un Africain raconte par ailleurs ne s’être jamais fait de copain italien, malgré des années passées à Florence.

Devant le flot de réfugiés qui gagne l’Europe, cette main-d’oeuvre n’est plus aussi bienvenue qu’autrefois. « On ne les veut plus, raconte Hélène Choquette. Le taux de chômage est très élevé et le racisme a atteint un sommet. »

Alors que l’Italie avait coutume d’amnistier annuellement les immigrants illégaux, moyennant rétribution, cette pratique a désormais été suspendue. « On voudrait que les réfugiés économiques retournent chez eux », ajoute-t-elle.

Hélène Choquette rappelle que le meurtre encore tout récent du vendeur ambulant à Florence remet à l’avant-scène politique la question du racisme envers ces migrants illégaux.