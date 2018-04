Denis Villeneuve se joint au jury du Festival de Cannes

Après Xavier Dolan en 2014, c’est au tour du cinéaste québécois Denis Villeneuve de participer au jury de la compétition officielle au Festival de Cannes.

Son film Sicario avait concouru pour la Palme d’or en 2015.

Sous la présidence de l’actrice australienne Cate Blanchett, ce jury se compose de cinq femmes et de quatre hommes de sept nationalités différentes. L’actrice américaine Kristen Stewart en fera partie, également le cinéaste français Robert Guédiguian (Marius et Jeannette, La villa) et sa compatriote l’actrice Léa Seydoux.

La réalisatrice américaine Ava Duvernay (Selma), le cinéaste russe Andreï Zveiagintsev (Leviathan, Faute d’amour), l’acteur chinois Chang Chen, la chanteuse-compositrice burundaise Khadja Nin complètent l’aréopage.