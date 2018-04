À une époque pas si lointaine, les adaptations des romans de Romain Gary se succédaient à un rythme effréné. Éric Barbier, un habitué du polar (Le serpent, Le dernier diamant) y revient, et avec panache, dans cette relecture de son célèbre roman autobiographique brouillant une fois de plus la ligne entre vérité et fiction. Ce qui était vrai dans le livre apparaît aussi à l’écran : l’amour excessif et inconditionnel d’une femme brisée par la vie et l’Histoire (de la révolution bolchevique à la Deuxième Guerre mondiale) pour son fils, à qui de grandes choses sont destinées. Beaucoup d’épisodes sont forcément sacrifiés, mais demeure cette relation fusionnelle dans une Europe en déroute, de la Pologne à Nice avec détours en Afrique et au Mexique. Un spectacle à grand déploiement qui peut compter sur le solide Pierre Niney en écrivain militaire à l’âge adulte, et surtout une étonnante Charlotte Gainsbourg dans un premier grand rôle de composition, celui de la mère dévorante.



La promesse de l’aube ★★★ 1/2 Drame biographique d’Éric Barbier. Avec Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Jean-Pierre Darrousin, Didier Bourbon. France, 2017, 130 minutes.