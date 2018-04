Si le hockey apparaît trop souvent comme une religion, elle peut aussi être source de fierté, de réconfort, voire une planche de salut, même pour les peuples autochtones. Ce n’est pas le seul aspect étonnant du roman de Richard Wagamese, et encore moins du film de Stephen S. Campanelli, un as de la steadicam souvent complice de Clint Eastwood, adaptant avec souffle et beauté ce récit qui illustre un parcours douloureux, dont celui dans l’enfer des pensionnats. Trois acteurs talentueux se succèdent pour incarner Saul, jeune prodige sur la patinoire arraché à sa famille, croyant trouver son salut un bâton de hockey dans les mains. La rédemption s’avérera toutefois difficile sur la glace vive du racisme et de l’intolérance, le tout servi avec une virtuosité visuelle qui ajoute un éclat brillant à ce récit touchant et tragique.



Indian Horse (V.F. : Cheval indien) ★★★★ Drame de Stephen S. Campanelli. Avec Sladen Peltier, Forrest Goodluck, Ajuawak Kapashesit, Michiel Huisman. Canada, 2017, 103 minutes.