Ce n’est pas tout à fait une copie conforme de son film le plus célèbre, Entre les murs, mais on retrouve quelques-unes des préoccupations du cinéaste de Ressources humaines et Vers le sud : l’éducation, la littérature, le choc des classes sociales. Sa démonstration, sous le chaud soleil du sud de la France et à l’ombre des chantiers navals de La Ciotat, s’effectue en délicatesse, mais sans complaisance, avec cette curieuse dynamique de groupe où trône une romancière à succès (solide Marina Foïs). Dans ce petit laboratoire de création littéraire, des jeunes dont l’avenir semble sombre réussissent tout de même à trouver les mots pour le dire. Parmi eux, Antoine (Matthieu Lucci, un nouveau venu étonnant), doué mais tourmenté, fascine de plus en plus l’écrivaine, et pas seulement pour son charme athlétique. Une page écrite avec grande finesse sur quelques-uns des maux qui rongent la France d’aujourd’hui.



L’atelier ★★★★ Drame de Laurent Cantet. Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach, Olivier Thouret. France, 2017, 113 minutes.