Finding Your Feet, Richard Loncraine

Le monde de Sandra s’est écroulé. En une seule soirée, elle a perdu mari et meilleure amie, en cela qu’elle les a surpris en train de s’embrasser à bouche que veux-tu. La voilà donc, à presque 60 ans, forcée d’aller habiter chez sa soeur Elizabeth, qu’elle n’a pas vue depuis 10 ans. C’est que, depuis leur folle jeunesse, elles ont pris des chemins opposés, la première l’ayant joué châtelaine et la seconde ayant préféré la vie de bohème. Pétri de clichés et de bons sentiments, le scénario de cette comédie repose sur la formule éprouvée du duo mal assorti. Or, atout immense, le film bénéficie d’une distribution anglaise fabuleuse. Imelda Stunton (Vera Drake) et Celia Imrie (Bienvenue au Marigold Hotel), en soeurs qui se hérissent mais ne s’en aiment pas moins, sont merveilleuses. Le sont également Timothy Spall (Mr. Turner) et Joanna Lumley (Absolutely Fabulous), lui en amoureux de la seconde chance, elle en amie as de la répartie. Tout cela est léger et extrêmement prévisible, mais charmant néanmoins. Là encore, en bonne partie grâce aux comédiens.

Finding Your Feet (V.O.) ★★ 1/2 Comédie dramatique de Richard Loncraine. Avec Imelda Stunton, Celia Imrie, Timothy Spall, Joanna Lumley. Grande-Bretagne, 2018, 112 minutes.