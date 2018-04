«L’atelier»: les chantiers de la colère

En 2008, le cinéaste français Laurent Cantet avait remporté à Cannes la Palme d’or pour son poignant Entre les murs sur l’école à l’heure des classes multiethniques, adapté du récit de l’enseignant François Bégaudeau. Si sa carrière lui aura fait explorer bien d’autres voies, dont le monde du travail réel ou fictif à travers L’emploi du temps et Ressources humaines, ce réalisateur d’exception se plaît à emboîter problématiques sociales et éducation, murs porteurs de son temple.

« Je suis moins militant que Ken Loach, dit-il, mais je crois à l’importance de défendre l’idéalisme. »

Sur une trame plus fictionnelle, quoique tout aussi engagée que celle d’Entre les murs, avec en filigrane la mutation du milieu ouvrier, L’atelier, grand film, met en scène Marina Foïs en Olivia, romancière devenue professeure d’écriture auprès de jeunes Méridionaux au parcours raboteux. Ceux-ci sont joués par des non-professionnels dont l’exceptionnel Matthieu Lucci, dans la peau d’Antoine, élève rebelle fasciné par l’enseignante.

Comme pour Entre les murs, Cantet a reçu le concours de son coscénariste Robin Campillo (le césarisé de 120 battements par minute). Cette équipe de haut vol a campé son action dans le fantastique décor des chantiers navals de La Ciotat, près de Marseille, dont la fermeture entre 1988 et le milieu de la décennie 1990, avait entraîné de farouches occupations d’ouvriers opposés à sa mutation en marina.

Le projet d’écriture collectif des jeunes du film consiste à faire revivre en fiction l’ancien lieu emblématique.

Les deux scénaristes se sont intéressés aussi à la mécanique complexe d’un groupe, entre consensus et oppositions, à l’écoute de la parole, avec des dialogues très présents et des silences marqués, transmettant la violence intérieure de leurs personnages.

« Mon film est un peu le prolongement d’Entre les murs — avec une tranche d’âge plus élevée — dans son rapport aux adultes. Antoine et la prof Olivia vont inventer une histoire pour donner un sens à leur vie. »

Les chantiers devenus marina

L’idée de départ trottait déjà dans la tête du cinéaste au moment de la fermeture des chantiers navals. « Ça m’intéressait, révèle-t-il, de montrer comment la culture ouvrière se dissolvait. Aujourd’hui, ce chantier est oublié depuis longtemps. Mais ayant vécu à Marseille, je l’avais connu en activité avec ses bruits perpétuels, 24 heures sur 24, et ses énormes machines. Cette mythologie ne veut plus dire grand-chose pour les jeunes de mon film. Je les renvoie à un passé qui les indiffère et ne leur propose guère de clés pour vivre aujourd’hui, mais j’ai parlé avec plusieurs citadins de La Ciotat qui n’avaient rien oublié de leurs luttes d’hier. »

Matthieu Lucci crève l’écran. Le cinéaste trouvait important de lui offrir un profil impossible, que le spectateur aurait quand même envie de suivre ; ni trop cool ni trop skinhead, sans le protéger. « Matthieu, on l’a trouvé devant le lycée de La Ciotat. Il ne pensait pas devenir acteur, mais le deviendra sans doute. »

Laurent Cantet avoue se poser les mêmes questions que l’enseignante du film : « Est-ce que j’instrumentalise mes personnages tout en croyant y échapper par cette interrogation même ? Et parce que je laisse une part de liberté à mes jeunes acteurs ? »

Son film est à ses yeux une fracture entre Olivia qui voit l’histoire comme une façon d’appréhender le présent et ces jeunes gens en porte-à-faux avec sa vision du monde.

« Au moment de tourner Entre les murs, il y a dix ans, les jeunes du film étaient encore à l’école et leurs problèmes d’insertion paraissaient moins urgents que ceux-ci. Les personnages de L’atelier, plus âgés, doivent prendre leur vie en marche dans un monde devenu violent. Dans les rues de Paris, je sens la mélancolie installée, et il est devenu impensable de la négliger dans mon approche du monde. »

Cet entretien s’est déroulé à Paris, dans le cadre des Rendez-vous d’Unifrance.