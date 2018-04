Cannes: Farhadi en ouverture

Photo: Anne-Christine Poujoulat Agence France-Presse

Du glamour et du cinéma exigeant : Everybody Knows, de l’Iranien Asghar Farhadi, tourné en langue espagnole avec le couple vedette Penélope Cruz et Javier Bardem, et l’Argentin Ricardo Darin, ouvrira le 71e Festival de Cannes le 8 mai et sera également en compétition pour la Palme d’or. « Il faut remonter à 2004 et au long métrage La mauvaise éducation de Pedro Almodóvar pour que le film d’ouverture ne soit ni en langue anglaise ou ni en français », soulignent les organisateurs dans leur communiqué. Ce n’est pas la première fois qu’un long métrage fera office de film d’ouverture tout en briguant la distinction suprême cannoise. Moonrise Kingdom de l’Américain Wes Anderson (2012), Blindness du Brésilien Fernando Mereilles (2008), My Blueberry Nights du cinéaste hongkongais Wong Kar Wai (2007), Moulin Rouge de l’Australien Baz Luhrmann (2001) ou Basic Instinct du Néerlandais Paul Verhoeven (1992) avaient connu pareil sort.