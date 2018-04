Mary Travers est passablement moins connue que La Bolduc : la première, fière Gaspésienne aux racines irlandaises, femme au foyer, mère souvent endeuillée, fut toujours éclipsée par la seconde, une des premières grandes vedettes de la chanson d’ici. Ces deux facettes sont réunies grâce à François Bouvier (Histoires d’hiver, Paul à Québec), transformant cette observatrice de la misère des années 1930 en véritable héroïne féministe, même si l’interprète de La bastringue dictait surtout sa conduite, et ses ambitions artistiques, par pur instinct de survie, pour elle et sa famille. Cet aspect quelque peu plaqué d’une biographie qui couvre principalement ses années conjugales, de gloire et de déchéance physique à cause de la maladie laisse voir une femme de tête autant que de coeur. Son talent, que plusieurs ont longtemps jugé de haut, éclate le temps de quelques scènes magnifiques, et d’autres émouvantes, laissant poindre celui de Debbie Lynch-White dans un rôle qui lui va comme un gant.



La Bolduc ★★★ 1/2 Drame biographique de François Bouvier. Avec Debbie Lynch-White, Émile Proulx-Cloutier, Rose-Marie Perreault, Laurence Deschênes. Québec, 2018, 103 minutes.