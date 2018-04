Dotés d’une ouïe surdéveloppée, des extraterrestres attaquent les humains au son. Retranchés dans leur ferme, les Abbott ont réussi à éluder les créatures aveugles mais redoutables. Or, alors que la mère va accoucher et que le père est allé secourir leurs deux enfants, les monstres cernent les bâtiments. Prémisse originale pour ce film écrit, réalisé et joué par John Krasinski qui, pas fou, s’est donné un rôle de saint père un brin appuyé, sans toutefois négliger sa conjointe à la ville, Emily Blunt, qui offre une interprétation finement modulée. Riche en moments d’autant plus tendus que le moindre bruit peut être fatal, le film s’effondre, ô ironie, à chaque réplique parlée. En guise de trame, Krasinski offre davantage une succession d’affrontements horrifiques qu’un récit cohésif. À terme, les amateurs de frissons tentés par le concept risquent d’être déçus par l’exécution. Au moins pourront-ils sursauter en toute quiétude.



Un coin tranquille ★★ Drame d’horreur de John Krasinski. Avec Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe. États-Unis, 2018, 95 minutes.