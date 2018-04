Le bal des finissants : plusieurs adolescents célèbrent la fin d’une étape importante, et d’autres le début d’une grande délivrance ! La scénariste de Pitch Perfect et de la série 30 Rock, Kay Cannon, pour la première fois derrière la caméra, fait de l’événement un immense moment de pure rigolade irrévérencieuse. Car un trio de parents dominé par l’excellente Leslie Mann s’inquiète d’apprendre que leurs filles adorées, amies depuis l’enfance, ont choisi ce moment festif pour perdre leur virginité. En bons parents hélicoptères, ils vont surveiller de près leur progéniture, une escapade nocturne au pays des angoisses familiales, des valeurs maritales et des mystères de la sexualité. Le tout livré avec une abondance de fluides douteux, de pirouettes rocambolesques (bonjour The Fast The Furious) et de situations cocasses qui dépassent parfois en audace Bridesmaids : personne ne croyait la chose possible.



Bloqueurs (V.F. de Blockers) ★★★★ Comédie de Kay Cannon. Avec John Cena, Leslie Mann, Kathryn Newton, Ike Barinholtz. États-Unis, 2018, 102 minutes.