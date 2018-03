Cinémaniak appelle à l’aide

La revue Web Cinémaniak, dédiée au septième art, a annoncé hier avoir été la cible de piratage informatique ayant corrompu « chaque page et chaque élément » de la plateforme alimentée depuis six ans par des bénévoles. Dans un communiqué, l’équipe de Cinémaniak explique ne pas avoir les ressources financières ou techniques pour déboguer son site. « Nous appelons aujourd’hui à toute aide possible qui pourrait nous aider à rétablir le site Internet en ligne : toutes les idées sont les bienvenues, que vous ayez des aptitudes techniques Web ou des idées de commanditaires capables de nous aider financièrement à nous sortir la tête de l’eau. »