En 2044, la surpopulation sont telles que l’humanité vit dans des bidonvilles. Pour s’évader, les gens passent leur temps dans l’Oasis, un univers virtuel foisonnant. Avant sa mort, le créateur de l’Oasis y a caché un jeu de pistes à l’issue duquel le vainqueur en héritera. Une vile corporation cherche à se l’approprier, cela, alors que Wade commence à percer ses mystères dont le créateur, ayant grandi dans les années 1980, a truffé l’environnement numérique de références au cinéma de cette décennie. Devant le ludique et captivant Ready Player One, un constant : Spielberg a eu du plaisir à tourner ce film. Mine de rien, on a du mal à se rappeler quand on a ressenti cela devant une de ses productions récentes. Ce qui n’enlève rien à leurs mérites techniques ou dramaturgiques. Il est plutôt question d’une qualité insaisissable, que l’on détecte parce que ce plaisir du réalisateur de E.T. est contagieux.



Player One (V.F. de Ready Player One) ★★★★ Science-Fiction de Steven Spielberg. Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, T. J. Miller, Simon Pegg, Mark Rylance. États-Unis, 2018, 140 minutes.