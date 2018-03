Quiconque a vu danser Louise Lecavalier n’a pu qu’être ébloui par sa présence magnétique, par sa musicalité frénétique et par sa grâce atypique. La danseuse et chorégraphe fait l’objet d’un hommage explorant la richesse et la complexité de son art. Avec une touchante modestie, l’ex-muse d’Édouard Lock et danseuse étoile de La La La Human Steps livre les moments forts et difficiles de sa carrière dans ce superbe portrait de Raymond St-Jean. Si ses propos, jumelés à ceux d’amis danseurs, dont ceux, émouvants, de Marc Béland, séduisent par leur chaleureuse simplicité, c’est lorsque que la caméra de Jean-François Lord met en lumière la danse que le film prend tout son sens. Par sa mise en scène favorisant les plans larges, les ralentis judicieux et mouvements subtils de caméra, le directeur photo révèle la finesse et la fulgurance de la gestuelle de cette artiste incomparable tout en en préservant le mystère. Fascinant.



Horaire en salles

Louise Lecavalier. Sur son cheval de feu ★★★ 1/2 Documentaire de Raymond St-Jean. Québec, 2017, 102 minutes.