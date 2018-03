Après quelques détours, certains plus heureux que d’autres, Robert Guédiguian (Marius et Jeannette, Les neiges du Kilimandjaro) revient à sa petite musique marseillaise, celle qui l’a fait connaître et avec laquelle il excelle. Portrait de famille hautement dysfonctionnelle (ne le sont-elles pas toutes ?), réunion obligée autour d’un père gravement malade, il s’agit surtout d’une radiographie mélancolique d’une France en transformation, bazardant toujours plus son passé. Les personnages du cinéaste ressemblent une fois encore à des résistants, écorchés par les malheurs, rattrapés par un présent agité (dont celui de jeunes migrants risquant leur vie sur la Méditerranée), défendus par sa belle ribambelle d’acteurs que l’on aime tant, Ariane Ascaride au premier chef, ici en actrice endeuillée et distante.



La villa ★★★★ Drame de Robert Guédiguian. Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs Demoustier. France, 2017, 107 minutes.