Wes Anderson pratique-t-il l’animation en dilettante ? Officiellement, oui, puisqu’il s’agit de son deuxième long métrage, après Fantastic Mr. Fox, à s’aventurer sur ce territoire. En pratique, non, tant son cinéma ressemble à un formidable puzzle de techniques, avec des personnages résolument bédéesques. Les chiens sont cette fois les grandes vedettes de cette étonnante fantaisie aux accents japonais, où l’on reconnaît ses images comme autant de fresques avec ces figures figées dans le paysage, toutes pleines d’humour, d’insolence et d’esprit (parfois de bottine). Nourri d’un futurisme nippon sorti de la télé des années 1970, le cinéaste puise aussi dans les films de samouraïs et sa cinéphilie américaine (bonjour Citizen Kane) pour concocter une histoire déjantée où propagande, survie et complots en tous genres se mélangent. Comme à l’habitude, sa grande famille d’acteurs fabuleux (Frances McDormand, Bill Murray, Edward Norton, etc.) répond à l’appel, et fait merveille.



Notre critique complète



Horaire en salles

Isle of Dogs ★★★★ 1/2 Animation de Wes Anderson. Avec Bryan Cranston, Frances McDormand, Edward Norton, Greta Gerwig. États-Unis–Allemagne, 2018, 101 minutes.