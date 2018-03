Le lapin, cet animal inquiétant sur grand écran

La Cinémathèque québécoise a prévu pour Pâques tout un programme consacré aux lapins qui hantent l’histoire du cinéma. Baptisée Inquiétants lapins, la sélection qui joue sur tous les tons et plusieurs époques va de David Lynch et son Inland Empire à Harmony Korine et son Gummo, en passant par Guillaume Canet pour Mon idole et Chuck Jones, qui fait ici coup double avec Rabbit of Séville et What’s Opera, Doc ? Le Québec sera aussi de la partie avec un télé-théâtre de Paul Blouin datant de 1971, Des souris et des hommes. En tout, dix films et un court seront offerts sous cette bannière pendant le congé pascal.