Adib Alkhalidey et Julien Lacroix tourneront leur premier long métrage

Les deux humoristes prévoient tourner leur tout premier film cet été, pour lequel ils ont lancé une campagne de financement participatif. Le long métrage — une comédie — portera sur la maladie mentale et le duo souhaite commencer le tournage en mai, pour une sortie à l’hiver 2019. Adib Alkhalidey assurera la réalisation du film, et les deux humoristes y interpréteront les rôles principaux. On promet par ailleurs la présence à l’écran de « plusieurs amis comédiens ou humoristes ». Selon le site de leur campagne, « l’argent amassé servira à payer l’équipe technique du film, la location d’équipement, la location de lieux de tournage, l’obtention de permis de tournage, les décors, les costumes et finalement à faire la promotion du film ». L’objectif est d’amasser 65 000 $ en 60 jours et les personnes qui participeront à la campagne de financement recevront en échange différentes récompenses, allant d’une affiche à des billets de spectacle ou à une invitation à la première du film, selon la somme donnée.