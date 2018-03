L’homme de l’Isle, documentaire de Bruno Boulianne

Ils ont scruté année après année le bleu profond de ce ciel, la masse frissonnante des oies blanches, qui traversent deux fois l’an l’archipel de l’île aux Grues, au milieu du Saint-Laurent, pour aller nicher dans le Grand Nord puis revenir plus au sud. Alliés improbables dans la beauté dénudée de ce paysage, le guide de chasse Gilles Gagné et le peintre Jean-Paul Riopelle ont en quelque sorte fait oeuvre commune. C’est ce que démontre le très beau film de Bruno Boulianne L’homme de l’Isle, qui prend l’affiche au Québec. Boulianne a suivi Gilles Gagné et son nouvel ami peintre, Marc Séguin, sur les chemins de l’île, que Gagné habite depuis sa naissance. Au fil des images, on comprend peu à peu que c’est la vie même de l’île que Riopelle a voulu graver dans son dernier grand oeuvre : L’hommage à Rosa Luxemburg, qu’il a d’ailleurs conçu dans son atelier de la vieille mairie de l’île aux Oies. Et dans le témoignage pudique de Gilles gagné, on comprend la place majeure que Riopelle a prise, par l’art, dans sa vie.

L’homme de l’Isle ★★★★ Québec, 2018, 72 minutes. Documentaire de Bruno Boulianne. À la Cinémathèque québécoise.